Стан близький до масового психозу, що охопив нині суспільство через можливе (чи гіпотетичне) вторгнення Росії, відсунув на задній план наші болючі внутрішні проблеми. Точніше сказати – мав би відсунути, адже вони нікуди не поділися. І те, що вони десятиліттями залишаються актуальними – свідчення великої ефективності роботи всіх попередніх Президентів, урядів і парламентів (вкупі з нинішнім).

Одна з таких пекучих проблем – становище зі справедливістю і законністю в країні. Не знаю, яким чином збираються ура-патріоти воювати з Росією, але той факт, що держава ніяк не може приборкати п’яних шоферюг за кермом (завдання, здавалося б, посильне – в усякому разі, легше, ніж можлива війна з північно-східним монстром) наочно демонструє її імпотентність як органу (точніше, інституту), покликаного гарантувати права своїх громадян. В тому числі – й згадане право на справедливе судочинство.

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Місцевий варіант його торжества довелося побачити нещодавно: водій, який 16 років тому збив двох дівчат, втік і повернувся в рідні краї зовсім недавно (вочевидь, заручившись запевненням “ушлих” адвокатів, що термін давності минув і можна розраховувати на “справедливе”, тобто максимально поблажливе, правосуддя), звільнений під домашній арешт. Це, як побоюються родичі загиблих дівчат – перший крок до повного виправдання, або ж зовсім сміховинного покарання. Журналісти одного з місцевих видань спробували поспілкуватися з підсудним за місцем проживання. Цього зробити їм не вдалося, зате “пощастило” вислухати думку з цього приводу вельми колоритного сусіда. Вона видалася мені настільки яскравою і показовою, що наведу її повністю, із збереженням стилю висловлювання:

“То, що дуже багато балакають — то треба комусь “хлєбальніки” позакривати. Я його прекрасно знаю, спортсмен. Зараз він чи його рідні тут не живуть, квартира здається. Це не вбивство, це ДТП, якщо вам розказати по законах. У мене три судимості за плечима, я знаю, що кажу. За строками давності воно пройшло, але ще треба доказати, що він за рульом був. Він на себе взяв… “.

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Ну, як вам така компетентна думка? Читаєш – і перед очима постає світлий образ чи то Заслуженого рекетира України з багаторічним трудовим стажем, чи “тітушка”, ладного за солідні “бабки” робити специфічну роботу. А заняття спортом (“розсадник” для численних “бандюків), виявляється, є фактором, що пом’якшує вину…

Але що ще гірше – до такої ж думки можуть дійти й освятити її своїм вердиктом поважні пані та пани в суддівських мантіях. Як на мене, це гірша загроза, ніж російське вторгнення…

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