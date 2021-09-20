“Як це – вбити двох людей і не відсидіти?”, – рідні загиблих дівчат про апеляцію Струня. ВІДЕО

Як ми повідомляли, Тернопільськй апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу адвоката обвинуваченого у вчиненні ДТП.

У своєму клопотанні представник просив суд звільнити Олега Струня з-під варти. Розглянувши апеляцію, суд дійшов висновку – відмовити у задоволенні апеляційної скарги. Рідні загиблих дівчат кажуть, боялися, що цього разу людині, яка забрала два життя, таки вдасться вийти на волю. Та, на щастя, цього не сталося, повідомляє Файне місто.

“Переживали, що його відпустять за другим разом, але… Як то кажуть, хоча б щось на нашій стороні буде. І, може, з великим дивом його посадять. Бо я вам навіть не можу передати словами… Хоча пройшло 15 років, але це жива рана, яку він прийшов і розворушив”, – каже сестра загиблої Світлани Козлюк Зоряна Кравець.

Сестра загиблої у тій страшній ДТП Світлани Козлюк Зоряна Кравець переконана, Олег Струнь добре спланував час свого повернення до України та похід до відділку поліції. Все прорахував, аби цю справу нарешті закрили, а він не поніс покарання.

“Йому все написали – як він має говорити, як складати ту заяву. Він прийшов 15 років потому. Де ж ти був раніше. Чому не прийшов 12 років після ДТП? Він просто хоче тепер вийти сухим з води”, – додає Зоряна Кравець.

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Жінка не розуміє, і не хоче розуміти такого поняття, як “термін давності”. Каже, Олег Струнь має відповісти за скоєне і понести найсуворіше покарання.

“Хай відповість за свої вчинки. Як це – забрати життя у двох молодих дівчат і тепер ходити і казати, що він по закону хоче вийти. Це як? Як нам жити і ходити з ним по одній вулиці? Серце просто розривається. Як він за 15 років вернувся і має сміливість говорити, що є термін давності. Це що – сир якийсь, що термін давності? Як це вбити двох людей і не відсидіти?”, – зазначила Зоряна Кравець.

Нагадаємо, нещастя увірвалося одразу у дві сім’ї з села Петрикова Тернопільського району 8 жовтня 2005 року. Ввечері легковий автомобіль збив насмерть 18-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталю Гнатієвич. Смерть застала двох подруг у центрі села, за кількасот метрів від домівок. Водій з місця ДТП втік.

Машина врізалася в дівчат на величезній швидкості. У темряві Світлану побачили не відразу. Місцеві жителі припускають, що її тіло пронеслося на капоті автомобіля ще метрів зо 30, а тоді впало. Смерть Наталі Гнатієвич була не менш жахливою. Дівчина вдарилася головою об лобове скло з такою силою, що пробила його. Уламки перерізали шию, і голова опинилася в салоні смертоносної машини, поруч із водієм-убивцею.

Тоді чоловік втік за кордон. І тільки через 15 років сам прийшов у поліцію і зізнався у скоєному.