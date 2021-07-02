“Ти забрав найцінніше”: родичі дівчат, яких 15 років тому збив на смерть Олег Струнь, побоюються аби справу не закрили. ВІДЕО

Через 15 років після страшної трагедії побачили того, хто збив на смерть двох молодих дівчат. Напередодні ввечері у Тернопільському міськрайонному суді обирали запобіжний захід Олегу Струню.

Чоловіку, який декілька днів тому прийшов у поліцію і зізнався, що у 2005 році на швидкості наїхав на Наталю Гнатієвич і Світлану Козлюк. Подруги померли на місці, а від удару голову Наталки відірвало.

У день обрання запобіжного заходу у приміщенні суду було людно. Прокурор у справі просив для обвинувачуваного тримання під вартою. Адвокат чоловіка запропоновану прокурором міру запобіжного заходу не оскаржував.

Під час судового засідання обвинувачуваний не був багатослівним. На питання судді відповідав лише двома короткими словами «Так» або ж «Ні», повідомляють Т1 Новини.

На засіданні були присутні і родичі загиблих дівчат. Після того, як суддя пішла до нарадчої кімнати, жінки захотіли подивитися в очі тому, хто 15 років тому забрав у них найдорожче. Слів не добирали, емоції брали верх. Вони наголошували, що вбивство – навмисне. Поміж сльози, мати однієї з загиблих дівчат наголосила – чоловік не тільки вбив, а й вкрав частину тіла.

Зоряна – сестра-близнючка Світлани Козлюк. Дівчина в ту ніч бачила на сласні очі, як загинула найближча людина. Жінка зазначила, 15 років чекали справедливого суду, тому переживає, аби справу не закрили за строком давності, який минув навесні 2021. Також вона додала, що давно чекали приїзду винуватця ДТП.

У ході засідання суд обрав запобіжний захід для Олега Струня у вигляді тримання під вартою до 27 серпня включно. Наразі ж триває досудове розслідування. Прокурорка у цій справі Оксана Соболь зазначила, наразі не відомо, коли суд оголосить вирок обвинувачуваному. Адже з моменту аварії минуло 15 років. За цей час в країні навіть змінився кримінально-процесуальний кодекс.

Отож, судовий процес триває. Близькі і рідні загиблих сподіваються, що справа буде мати справедливий вирок навіть попри те, що з моменту трагедії вже минуло так багато часу.

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