Водій, котрий 15 років тому збив на смерть двох дівчат, чекатиме вироку суду за гратами. ВІДЕО

1 липня відбулося засідання Тернопільського міськрайонного суду. Тернополянину, який через 15 років прийшов у поліцію та зізнався, що скоїв смертельний наїзд на двох дівчат, обирали міру запобіжного заходу.

Заслухавши сторони, суд прийняв рішення – залишити підозрюваного Олега Струня під вартою до 27 серпня 2021 року, повідомляє Файне місто.

Нагадаємо, 29 червня у поліцію прийшов тернополянин, який більше 15 років перебував у розшуку за вчинення ДТП. Тоді, 8 жовтня 2005 року ввечері легковий автомобіль збив насмерть 18-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталю Гнатієвич. Смерть застала двох подруг у центрі села, за кількасот метрів від домівок. Водій з місця ДТП втік, залишивши потерпілих на дорозі.

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Машина врізалася в дівчат на величезній швидкості. У темряві Світлану побачили не відразу. Місцеві жителі припускають, що її тіло пронеслося на капоті автомобіля ще метрів зо 30, а тоді впало. Смерть Наталі Гнатієвич була не менш жахливою. Дівчина вдарилася головою об лобове скло з такою силою, що пробила його. Уламки перерізали шию, і голова опинилася в салоні смертоносної машини, поруч із водієм.

Прощалися із Світланою Козлюк 10 жовтня. З Наталею Гнатієвич дещо пізніше. Та, на жаль, у землю лягла труна з обезголовленим тілом. Через годину після похорону Наталі стало відомо, що її голову знайшли, її поховали у могилі покійної в окремій маленькій труні. Тривожити запечатану велику труну не стали.