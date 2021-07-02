“Ми 15 років тебе чекали. Ти не будеш ходити по землі”: батьки загиблих дівчат вимагають довічного ув’язнення для водія-вбивці. ВІДЕО

Згорьовані батьки двох загиблих страшною смертю дівчат вимагають довічного ув’язнення для тернополянина, який лише через 15 років після скоєння ДТП здався поліції. Кажуть, чекали на нього весь цей час і нічого не забули.

Додають, якщо суд не прийме справедливого рішення, зроблять усе, аби винуватець смертельної ДТП отримав покарання, на яке заслуговує. Про це йдеться у матеріалі Файного міста.

“Довічного, тільки довічного. Щоб тебе земля не носила. Ти забрав у нас найдорожче! То не людина, то не людина, як і його сімейка. Ми 15 років тебе чекали. Повір, ти просто так не будеш ходити вулицями Тернополя. Якщо суд нічого не дасть, то ми вирішимо. Я тобі кажу, ми тебе 15 років чекали і нічого тобі не забули. Ти думаєш, що ми нічого про тебе не знали, ти помиляєшся. Вже півроку як ми знали, що ти прийдеш, коли мине 15 років давності справі, і ми тебе чекали”, – звернулися до підозрюваного матері загиблих у ДТП Наталії Гнатієвич та Світлани Козлюк.

Нагадаємо, 8 жовтня 2005 року Олег Струнь, будучи за кермом автомобіля, насмерть збив двох дівчат у Петрикові Тернопільського району. Швидкість авто була настільки великою, а удар настільки сильним, що одній із дівчат відірвало голову. Вона опинилася в транспорті водія-вбивці.

Проте знайти цю частину тіла ані поліції, ані рідним не вдалося. Тіло Наталі поховали без голови. І лише опісля похорону голову знайшли – неподалік місця, де був залишений транспорт.Тоді батькам довелося вдруге пройти через біль від прощання з рідною дитиною. Голову поховали в окремій маленькі труні, тривожити уже поховану запечатану труну не стали.

Родичі загиблих дівчат переконані, голову переховували. Адже у ту пору надворі стояла спека, а у ліску, де знайшли голову, водяться звірі. Проте ця частина тіла була не ушкодженою тваринами, а також була добре збереженою, що могло свідчити про те, що її зберігали у морозильній камері.

“Він сам того не робив. Машину переховали, голову тримали Бог знає де. Діти загинули у суботу, 16 градусів тепла. Голову підкинули в середу, після обіду. В четвер я дальше хоронила дитину. Голова була навіть підкрашена не так, нічого їй не було. Якби десь вона лежала, голова би розклалася, розумієте. Була жара. Ви – скоти! Де ви тримали ту голову – у морозильній камері? Сволочі”, – розповідають батьки загиблих дівчат.

Лише довічного ув’язнення – такого покарання вимагають рідні загиблих дівчат. На інше рішення не погодяться ніколи. Водночас і батьки, і рідні, і односельчани загиблих дівчат побоюються того, що підозрюваний може уникнути покарання у зв’язку із закінченням строків давності після вчинення злочину. У разі вчинення особливо тяжкого злочину – це саме 15 років.

Додамо, що існують умови зупинення та переривання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема:

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку – п’ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п’ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій статті 49 Кримінального кодексу України строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.