Сьогодні, 20 вересня Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляцію адвоката Олега Струня на рішення про тримання підозрюваного під вартою до 23 вересня.

Заслухавши всі сторони, суд прийняв рішення відмовити у задоволенні апеляційної скарги, повідомляє Файне місто. Відтак, обвинувачений у смертельному ДТП, яке трапилося 15 років тому у Петриках, перебуватиме під вартою й надалі.

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Нагадаємо, 8 жовтня 2005 року Олег Струнь, будучи за кермом автомобіля, насмерть збив двох дівчат у Петрикові Тернопільського району. Швидкість авто була настільки великою, а удар настільки сильним, що одній із дівчат відірвало голову. Вона опинилася в транспорті водія-вбивці. Проте знайти цю частину тіла ані поліції, ані рідним не вдалося. Тіло Наталі поховали без голови. І лише опісля похорону голову знайшли – неподалік місця, де був залишений транспорт.

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Тоді винуватцю ДТП вдалося уникнути покарання. Податківець втік до Росії і тільки цього року самовільно явився до суду із заявою про скоєний злочин.

1 липня 2021 року суд обрав для Струня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І сьогодні захисник Олега Струня в апеляційному суді відстоював позицію, що винуватця смертельної ДТП варто випустити на волю. Більше – у відео.

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