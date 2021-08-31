Експодатківець Струнь, котрий вбив двох дівчат, ще місяць сидітиме за гратами. ВІДЕО

Олег Струнь залишиться під вартою ще на місяць. Чоловіка підозрюють у вбивстві двох неповнолітніх.

15 років тому у селі Петриків на шаленій швидкості він збив на смерть двох місцевих. Слідство, яке розпочали у 2005-му, не могли завершити, бо Олег Струнь переховувався.

У червні чоловік з’явився і у скоєному зізнався. Слідство поновили. І от нещодавно стався курйоз з мірою запобіжного заходу, повідомляють Т1 Новини.

25 серпня суд дозволив Струню покинути слідчий ізолятор, а вже 27 все таки залишив під вартою. Прокурорка у справі Оксана Соболь зазначила, що 18 серпня подали клопотання про продовження міри запобіжного заходу, 25 її відхилили. 26 завершили досудове розслідування і ще раз подали клопотання.