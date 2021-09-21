Сьогодні, 21 вересня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання у справі за обвинуваченням тернополянина Олега Струня у скоєнні смертельної ДТП. Вирішувалося питання про продовження або ж ні тримання його під вартою.

Розглянувши клопотання прокурора, суд прийняв рішення – продовжити тримання під вартою Олега Струня ще на два місяці – до 00:00 години 20 листопада, повідомляє Файне місто.

Рішенням суду рідні загиблих дівчат задоволені, та основна боротьба за справедливість ще попереду. Батьки, рідні, близькі та односельчани побоюються, що сьогодні, як і 15 років тому, Олег Струнь може уникнути покарання, посилаючись на термін давності. Заявляють: “Він всерівно не буде ходити вулицями міста”, та вимагають довічного ув’язнення.

“Не має для нас такого поняття, як термін давності. То не продукт якийсь. То вбивство людини. Сестра мала б зараз стояти біля мене, а не я доказувати у суді, що Струнь має бути покараним. Я сама мама. Уявіть тільки собі на мить, як то батькам хоронити дитину. І так горе, то ще ходить, доказує і просить”, – зазначила сестра загиблої Світлани Козлюк Зоряна Кравець.

“То не просто ДТП, як інкримінують, то звірство. Я два дні хоронила дитину. Одного дня і другого, коли знайшли знайшли голову доньки. Мій чоловік ходив до мами Олега Струня і на колінах просив віддати голову дитини. А знаєте, що вона зробила – плюнула йому в обличчя і сміялася. Це нелюди.

Якщо його випустять, я його вб’ю. Вб’ю”, – каже мама загиблої 16-річної Наталії Гнатієвич Світлана Свист.

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Наступне підготовче засідання у справі Олега Струня відбудеться 20 жовтня.

Нагадаємо, нещастя увірвалося одразу у дві сім’ї з села Петрикова Тернопільського району 8 жовтня 2005 року. Ввечері легковий автомобіль збив насмерть 18-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталю Гнатієвич. Смерть застала двох подруг у центрі села, за кількасот метрів від домівок. Водій з місця ДТП втік.

Машина врізалася в дівчат на величезній швидкості. У темряві Світлану побачили не відразу. Місцеві жителі припускають, що її тіло пронеслося на капоті автомобіля ще метрів зо 30, а тоді впало. Смерть Наталі Гнатієвич була не менш жахливою. Дівчина вдарилася головою об лобове скло з такою силою, що пробила його. Уламки перерізали шию, і голова опинилася в салоні смертоносної машини, поруч із водієм-убивцею.

Не зважаючи на прохання батьків, частину тіла однієї із дівчат до моменту похорону не повернули. Лише опісля поховання голову знайшли. Батькам Наталії Гнатієвич довелося ще раз пережити момент прощання з донькою.