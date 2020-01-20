У медичному університеті сьогодні оголосили День жалоби за студенткою Бадмус Ололаде Рафіат. Після третьої проваленої спроби здачі іспиту вона померла через отруєння.

«Якщо студент не складає іспит під час третьої спроби, то він відраховується з університету з правом поновлення на повторний семестр. Така система працює практично у всіх вишах України», – пояснює декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. 15 січня іспит не склало 6 студентів. «Третє перескладання екзамену відбулося у присутності комісії. На превеликий жаль, студентка з Нігерії наступного дня померла. Для нашого університету і для мене особисто це велика біль. На жаль, я не мав змоги допомогти в день іспиту відповідно до законодавства», – наголошує декан.

До Тернополя приїхали рідні дівчини. Вони у версії самогубства сумніваються, бо родина студентки достатньо заможна, щоб повторно оплатити навчання на один семестр. За словами друзів дівчини, одразу після іспиту вона не була у тяжкому психоемоційному стані і розглядала різні варіанти вирішення проблеми. Поліції вдалося з’ясувати, що у день трагедії до неї телефонувала особа чоловічої статі.

«Нині ми маємо додаткові версії причетності інших осіб або ймовірних суїцидальних спонукань. Наразі ми не маємо доказів, що це було вбивство. Оскільки на тілі дівчини немає жодних ушкоджень чи ознак того, що хтось силою заливав отруту. Будемо перевіряти версію доведення до самогубства зі сторони тих осіб, з якими вона спілкувалася. Працюємо з перекладачем і перевіряємо інформацію, яку надають друзі та родичі загиблої», – повідомив на прес-конференції начальник управління Нацполіції в області Олександр Богомол.

Додамо, наступного дня після трагедії студенти в медуніверситеті вимагали полегшення навчання і збільшення кількості спроб перескладання іспитів.

Софія Романська

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