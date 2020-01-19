До Тернополя приїхали батьки загиблої іноземної студентки Бадмус Ололаде. Вони розповіли, що мали достатньо фінансових можливостей, аби оплатити дочці повторний семестр. Відтак у версії про самогубство не впевнені.

«Наразі, включно з результатами аутопсії, остаточної причини смерті у слідства немає. Поки версія самогубства не підтверджена», – каже декан факультету іноземних студентів ТНМУ Петро Сельський.

Слідчі розглядають й інші версії загибелі дівчини.

«Я сьогодні зустрівся з родиною покійної, вони підтвердили, що є достатньо заможними, аби повторити дочці семестр з вересня. Окрім цього, дівчина мала відкриту візу до Великобританії, де проживає її сестра. Тому обов’язково повертатися до Нігерії та відкривати знову візу (що дуже складно), у неї потреби не було. Рідні підтвердили, що лише проблеми з навчанням не могли бути причиною для цього нещастя».

Нагадаємо, у п’ятницю іноземні студенти влаштували протест у ТНМУ. Вони вимагали послаблення навчання та звинувачували адміністрацію вишу у смерті 24-річної студентки.

Софія Романська

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