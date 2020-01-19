Майбутні медики вважають, що у вчинку студентки частково винувате керівництво вишу.

У Тернополі молодь вийшла акції протесту в медуніверситеті після того, як померла студентка з Африки. Непритомну дівчину знайшли на зупинці громадського транспорту, лікарі врятувати її не змогли, йдеться в сюжеті ТСН.

У квартирі подруг, де вона ночувала, виявили порожню ємність зі щурячою отрутою. Одногрупники вважають, що студентка могла вкоротити собі віку, бо була дуже схвильована, адже провалила третю спробу перескласти іспит з педіатрії і їй повідомили про відрахування з вишу. Дівчина вчилася на останньому курсі та боялася реакції батьків, які платили за її навчання.

Іноземні студенти медуніверситету звинувачують керівництво закладу в смерті дівчини і завищених вимогах. Вони вимагають переглянути практику відрахувань, особливо з останнього курсу, коли на навчання вже витрачено понад 25 тисяч доларів і шість років життя: “Якщо ви відраховуєте студента, ви маєте попередити його щонайменше десять разів. Якщо до нього не доходить, тоді ви маєте оцінити, є у нього знання чи ні”.

Декан факультету іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету закиди відкидає. “Ми відраховуємо за різними причинами більше сотні студентів щороку, тому що медична освіта – важке навчання. Розуміємо, що неможливо випускати лікаря з недостатньою кваліфікованістю, бо, власне, тоді загроза за життя пацієнта”, – пояснив Петро Сельський.

Як повідомлялося, у Тернополі студентка заподіяла собі смерть, випивши невідому отруту. Непритомну дівчину в стані клінічної смерті доправили до медзакладу, проте врятувати її не вдалося.