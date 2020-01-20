Родичі студентки тернопільського медуніверситету Бадмус Ололаде переконують, що насправді шестикурсниці не наклала на себе руки.

За їхніми даними, поліція уже має відеодокази, які свідчать, що дівчина з Нігерії пішла з життя не з власної волі. Про це у Фейсбуці написала кузина загиблої, передає 0352.ua.

“Всім, хто коментує на цій платформі про цю історію, зауважте, що ця леді – це мій прихід. Вона не покінчила життя самогубством. Слідство триває. Будь ласка, не заплямовуйте назву школи (університету) через свої емоції. Згідно з деякою нашою інформацією, отримано деякі докази у вигляді відеоматеріалів. Я не можу розголошувати це тут з метою збереження таємниці слідства. Вона не покінчила життя самогубством”, – написала Olalekan Samuel.

Дівчина, яка представилася двоюрідною сестрою додала, що сестра та брати Бадмус Ололаде уже перебувають в Україні.

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