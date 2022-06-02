Рвали простирадла і робити з них бинти: у полон потрапили випускники Тернопільського медуніверситету, котрі рятували “азовців”

Випускники тернопільського ВУЗу перебувають у російському полоні.

Випускники Тернопільського національного медичного університету 2018 року – Ніна Лопуга і Андрій Колосінський – сьогодні перебувають у російському полоні разом з іншими українськими захисниками і лікарями, які були на “Азовсталі”.

Обоє обрали військову медицину і залишилися вірними своєму покликанню. Вони не покинули поранених, хворих і в підвалах “Азовсталі” надавали допомогу до останнього дня перебування в Маріуполі, пишуть Тернополяни.

Як розповіли їхні однокурсники, які тримають зв’язок з нашими героями, що доводилося рвати простирадла і робити з них бинти, а потім прати і сушити їх, щоб мати чистий перев’язувальний матеріал. Ніна разом зі своїми пацієнтами після одного з бомбардувань опинилася під завалами, але вціліла.

Рік тому вони одружилися – 23 лютого 2022 року.