Стрибнув у воду з катамарана: у тернопільському ставі шукають тіло молодика

Упродовж минулої доби, 8 липня на території Тернопільської області зафіксовано два випадки смерті громадян внаслідок утоплення. Пошуки ще одного чоловіка тривають.

8 липня близько 9 ранку у Тернопільському озері виявлено тіло 23-річного жителя міста Ланівці. У селі Іква Кременецького району знайдено утопленим 60-річного жителя райцентру.

Також станом на 11 годину 9 липня тривають пошуки 25-річного жителя Тернополя, який ймовірно потонув у місцевому озері. За попередніми даними, хлопець, катаючись на катамарані, порушив правила безпеки та здійснив стрибок у воду.

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Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (з відміткою нещасний випадок).

Загалом з початку 2022 року на водоймах Тернопільської області загинули 18 людей, з них 3 неповнолітніх.

Правоохоронці та рятувальники закликають краян бути обережними під час відпочинку на воді та не нехтувати правилами безпеки: купайтеся лише у спеціально обладнаних для цього місцях, уникайте плавання у річках з сильною течією, пірнання у незнайомі водойми, не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння, не залишайте дітей без нагляду у воді. Однієї з головних причин загибелі на воді є судома. Цю реакцію організму викликає різкий перепад температур, тому особливо небезпечно купатися в спеку або після фізичних навантажень.

У разі екстреної ситуації телефонуйте на лінію “101” або “102“.