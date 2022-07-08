Чергова трагедія сталася на тернопільському ставі – тут втопився чоловік.

Як повідомили у ДСНС, 7 липня увечері на лінію “101” надійшло повідомлення про те, що на тернопільському ставі поблизу “Острова закоханих” тоне чоловік.

На місце події направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону в складі двох відділень та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Виявилося, що чоловік – житель села Піщатинці Борсуківської територіальної громади Кременецького району, 1999 року народження. Він, ймовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік посковзнувся та впав у воду, після чого не з’являвся на поверхні.

Пошукові роботи тривали до опівночі і продовжилися зранку. Сьогодні, 8 липня, його знайшли і дістали з води рятувальники.