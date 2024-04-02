“Тернопільводоканал” відновив відключення “хронічних” боржників від каналізації.

Як повідомили у пресслужбі комунального підприємства, це зробили після того, як уряд скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг боржникам, який діяв від 5 березня 2022 року.

“«Зараз стан війни! Після війни поговоримо!». Так обурений тернополянин відповів працівникам «Тернопільводоканалу», коли ті повідомили, що квартиру чоловіка через значні борги найближчим часом можуть відключити від каналізації”, – розповіли комунальники.

Відтак, за минулий місяць без доступу до каналізації залишилися 38 осель споживачів. 17 боржників оперативно врегулювали питання із заборгованістю, тож їхні домівки підключили до каналізаційної мережі.

“Нагадаємо, що відключення від каналізації — крайній метод роботи з недобросовісними споживачами, які місяцями боргують за комуналку і не бажають вирішувати проблему жодними іншими способами. Тому у разі виникнення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення закликаємо не відкладати владнання справи у довгий ящик, а звернутися за допомогою до працівників нашого підприємства”, – зазначають у водоканалі.