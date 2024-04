У Сан-Франциско відбулася традиційна конференція Game Developers, на якій провідні розробники ігор обговорили поточне становище ігрової індустрії, а також нагородили переможців премії Game Developers Choice Awards, визначивши найкращу комп’ютерну гру 2023 року.

Розробники стурбовані впливом штучного інтелекту

Напередодні конференції організатори Game Developers провели опитування, результати якого мали відобразити поточний стан світової індустрії. З’ясувалося, що всеосяжний тренд штучного інтелекту в майбутньому вплине на роботу провідних студій. Вже сьогодні розробники активно користуються сучасними технологіями при створенні як великих ігрових проєктів, так і мобільних ігор, а також азартних ігор, представлених у VIP Casino.

Згідно з результатами опитування, 84% респондентів серйозно стурбовані такою тенденцією, адже збільшення частки штучного інтелекту на тлі фінансових проблем у багатьох провідних компаній, а також збільшення витрат можуть безпосередньо загрожувати робочим місцям.

Дійсно, протягом 2023 року низка великих компаній анонсувала скорочення штату, що заведено пов’язувати із затяжним відновленням індустрії після пандемії. За прогнозами аналітиків він може тривати аж до 2027 року.

Baldur’s Gate 3 поза конкуренцією

Що стосується приємніших підсумків конференції, то грою року було названо гучну Baldur’s Gate 3, яка забрала крім цього звання ще й низку інших номінацій:

Найкращий дизайн;

Найкращий сюжет;

Вибір глядачів.

Суперничати з тріумфатором вийшло хіба що The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, що стала справжнім хітом на Nintendo Switch.

Також нагороду за найкращий графічний дизайн отримала гра Alan Wake 2, але набагато цікавіше виглядає маловідома Venba від студії Visia Games, яка була названа найкращим дебютом 2023 року, відзначивши також її соціальний вплив. На відміну від згаданих переможців виставки, Venba відрізняється досить простим геймплеєм і оригінальним сюжетом – тут гравець має готувати різні страви, знайомлячись з особливостями індійської кухні. Крім безпосередньо ігрових проєктів, організатори GDCA відзначили і тих, хто над ними працював. Наприклад, свою нагороду за досягнення в індустрії отримав японський композитор Йоко Шимомура, який доклав руку до багатьох культових ігор на кшталт Street Fighter та Final Fantasy. А ось амбасадором індустрії був визнаний Фавзі Месмара, який займає нині один із керівних постів в Ubisoft.