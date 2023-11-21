Відомо багатьом глядачам, на початку весни цього року в Голлівуді розпочався один із наймасовіших страйків сценаристів під гаслом Pencils Down (“відкласти олівці”). Ініціатором стала сценаристів США (WGA). Як раніше повідомляли новини кіно, це був найбільший страйк у Голлівуді, починаючи з шістдесятих років минулого століття, коли відомий Рональд Рейган виступив із вимогами виплат для акторів за покази фільмів на малих екранах. До речі, актори тоді досягли свого, а популярність Рейгана, що зросла, дозволила йому стати спочатку губернатором Каліфорнії, а потім і президентом США.

Теперішня ситуація майже повністю повторює минулу, але з корективою на сучасні технічні реалії. Якщо раніше падіння доходів акторів та сценаристів викликало телебачення, то зараз це стрімінгові сервіси та платформи, такі як YouTube, Amazon, Discovery-Warner Twitch, Patreon, Netflix, Disney тощо.

Що вимагають протестувальники?

Поштовхом до страйку стали надзвичайно несправедливі, на думку сценаристів, умови праці та оплати за нього. Однак не лише це входить до списку вимог. Новини сьогодні в Україні та світі на Meta.ua пишуть, що однією з головних вимог є заборона використання ШІ при створенні або зміні сценаріїв. Стороною, до якої були висунуті вимоги, є “Альянс виробників Кіно та Телебачення”.

З боку окремих представників альянсу спостерігалися неодноразові порушення авторських прав, які маскувались під обмеження роботи сценариста над раніше створеним ним сценарієм із відповідним зменшенням гонорару. Таким чином, фактичного порушення авторських прав з погляду букви закону не спостерігалося, автор отримував гонорар відповідний його “загальному внеску” у створення сценарію.

Відбувалося це в такий спосіб. Зібрана стрімінговою платформою команда зі сценаристів розробляла основу для сценарію фільму або кілька сезонів серіалу. Залежно від рівня деталізації це могла бути загальна історія чи навіть чорновий сценарій кількох десятків перших серій. Така співпраця сценаристів називається “роботою в мінікомнаті” і донедавна була звичайною практикою. Після такого мозкового штурму, як правило, починалося більш детальне опрацювання сценарію за участю всіх раніше запрошених сценаристів. Багато стрімінгових платформ для оптимізації витрат обмежували участь більшості раніше запрошених сценаристів у розробці сценаріїв на окремі серії. Залучаючи до розробки одного, двох сценаристів чи інженерів-техніків та штучний інтелект.

Саме така ситуація стала причиною початку страйку.

Який вплив це вплине на глядачів?

Щодо наслідків для глядача, то він уже встиг їх оцінити. Відкладені зйомки телепередач та серіалів стали для більшості стрімінгових платформ звичайною справою. Наприклад, досить популярна передача Saturday Night Live, а також вечірнє шоу з ведучими Стівеном Кольбером, Джиммі Кіммелом та Джиммі Феллоном. Фанати серіалу “Дуже дивні справи” були надзвичайно розчаровані, оскільки вихід нових серій було відкладено на невизначений термін. Про це повідомили на своїй сторінці у Твіттері брати Даффери, які є творцями мета-всесвіту та основними сценаристами цього серіалу. Безперечно, подальше протистояння стримінгових платформ та сценаристів суттєво знизить якість контенту. Але й спонукає розробників до створення нових типів штучного інтелекту, які могли б створювати високохудожні твори.