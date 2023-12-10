Стрічка про російсько-українську війну “Шлях поколінь” відтепер можна переглянути на онлайн платформі “MEGOGO”.

Приємну звістку повідомив Михайло Ухман, ініціатор, ідейник та головний режисер фільму, пише видання Тернополяни.

“Художній фільм “Шлях поколінь” кожен з вас може переглянути на онлайн платформі – “MEGOGO”. Зйомки кінострічки відбувалися в зоні бойових дій на Донеччині, Волині і в Києві. Багато людей, в тому числі військових, курсантів, ліцеїстів – не мали доступу до кінотеатрів. Тепер всі бажаючі зможуть подивитися фільм у зручному для себе місці. Приємного перегляду в колі родини, друзів, однокурсників, однокласників, сім’ї. Буду вдячний за поширення цього тексту і рекомендації для знайомих”, – написав Михайло Ухман.

В Україні фільм вийшов у прокат 12 жовтня.

Головні ролі виконали Володимир Ніколаєнко, Лариса Руснак, Назар Борушок, Анастасія Нестеренко, Олексій Паламаренко, Світлана Матвіїшин, Костянтин Афанасьєв.

Крім професійних акторів, у стрічці знялися справжні військові.