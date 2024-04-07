Він таки, напевно, заслужив свій “Оскар” за найкращу головну чоловічу роль у “Гладіаторі” – хоча значну частину екранного часу в цьому історичному епосі розмахує мечем, метає спис і кладе своїх ворогів на полі бою і противників на гладіаторській арені наліво і направо.

Особливих акторських тонкощів це начебто не потребує. Але, поза тим, з сумовитою мрійливою усмішкою слідкує за польотом маленької пташки на самому початку; з абсолютно достовірною підозрою і недовірою дивиться на мерзенного Комода, який сповіщає його про начебто природну смерть свого батька, імператора Марка Аврелія; гірко ридає, пускаючи з рота зовсім не естетичну тягучу слину, коли бачить повішеними дружину і сина; із розумінням сприймає страх молодого гладіатора, який обмочився перед першим виходом на арену; з виразом смертельної втоми на обличчі відкриває уявні двері в потойбіччя… А ще досі пам’ятні його слова, які немовби безжально таврують зло і твердо обіцяють йому неминучу кару: “Я Максимус Децимус Мерідіус, командувач Північною армією… вірний слуга справжнього імператора Марка Аврелія. Батько вбитого сина. Чоловік вбитої дружини. І я здійсню свою помсту – в цьому житті чи в наступному”.

Особисто мені він ще запам’ятався у ролях лауреата Нобелівської премії Джона Неша, котрий страждав від галюцинацій у стрічці “Ігри розуму”; брутального, але чесного копа в “Секретах Лос-Анджелеса”, де в паузах між переслідуванням злочинців і викриттям “прогнилих” колег ніжився в обіймах чарівної Кім Бейсінгер; рятівника людства Ноя в однойменному фільмі. А публіці та журналістам – періодичними буйними витівками, розбитими камерами і погрозами натовкти пику. Нічого не вдієш – навики, здобуті на арені створеного на Мальті художниками і декораторами Колізею, вочевидь, даються взнаки…

Сьогодні, 7 квітня, головному гладіаторові Голлівуду (цей неофіційний титул він успадкував від Кірка Дугласа зі “Спартака” виробництва ще 1960 р.) виповнюється 60 років. Правду кажучи, на останніх фото у ньому доволі важко впізнати отого непереможного Максимуса, який демонстрував дива сили і спритності на гладіаторському боїщі. Так і хочеться сказати: “Роки беруть своє”, хоча, мабуть, 60 – ще не вік для такого невеселого висновку. Міг би порадити йому біг 3-4 рази на тиждень і категоричне табу на пиво (не впевнений, що він ним зловживає, але сам його не п’ю, тому й відраджую інших), однак навряд чи він почує мої поради і ще більше навряд чи потребує їх. Судячи з усього, Russel Ira Crowe – цілком самодостатня людина. У його послужному списку вже багато ролей і ще чимало попереду, але думається, що залишиться він в пам’яті глядачів передусім генералом, який став рабом (хоча звання “генерал” в римській армії, наскільки знаю, не було, і Максимус міг мати звання, приміром, легата). Рабом, який став гладіатором. Гладіатором, який кинув виклик імператору-тирану.

Чоловіком, сутністю якого були почуття обов’язку, честь і вірність, і який вірив, що зло буде покаране і справедливість торжествуватиме. І не просто вірив, а активно діяв заради цього. І коли чуєш в останніх кадрах промовлене над його бездиханним тілом “Він був воїном Риму. Вшануйте його” – сльозу стримати трохи важкувато…

Незайві й у нинішній час мотиви, чи не так?