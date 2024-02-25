24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі — 25-річний морпіх Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, що з’єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону.
Сьогодні ця історія два роки потому стає ще більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи ДБР, яка розслідує “здачу Півдня”.
Чому мости не були підірвані? Як готувалися до нападу солдати, які стали першою лінією оборони на Херсонщині? Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройський вчинок?
Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці приголомшливої події та побратими Віталія Скакуна у документальному фільмі, який опублікував на своєму каналі в YouTube відомий журналіст Юрій Бутусов.
Під час зйомок фільму хлопці вперше зустрілися із матір’ю Героя, аби передати його годинник – єдине, що залишилося від сина. Окрім пам’яті…
Вічна пам’ять і вічна слава Герою України!
Авторка фільму: Ірина Стороженко
Оператор: Євген Репенько
Режисерка монтажу: Олександра Топсахалова
Графічний дизайнер: Михайло Юнаков