“Посміхнувся, хвилина часу і… вибух”: як Віталій Скакун з Тернопільщини підірвав міст біля Криму ціною власного життя. ВІДЕО

24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі — 25-річний морпіх Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, що з’єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону.

Сьогодні ця історія два роки потому стає ще більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи ДБР, яка розслідує “здачу Півдня”.

Чому мости не були підірвані? Як готувалися до нападу солдати, які стали першою лінією оборони на Херсонщині? Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройський вчинок?

Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці приголомшливої події та побратими Віталія Скакуна у документальному фільмі, який опублікував на своєму каналі в YouTube відомий журналіст Юрій Бутусов.

Під час зйомок фільму хлопці вперше зустрілися із матір’ю Героя, аби передати його годинник – єдине, що залишилося від сина. Окрім пам’яті…

Вічна пам’ять і вічна слава Герою України!

Авторка фільму: Ірина Стороженко

Оператор: Євген Репенько

Режисерка монтажу: Олександра Топсахалова

Графічний дизайнер: Михайло Юнаков