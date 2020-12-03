Морози ненадовго покинуть Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями у краї зберігатиметься плюсова температура повітря, вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду.

Мінлива хмарність, коливання температури повітря від нуля до кількох градусів тепла, тенденція до підвищення температурних показників – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Опадів наразі не прогнозують.

«Серйозний циклон на північному заході Європи, циклончик пристроївся на півдні Італії, з північного сходу давить потужний холодний антициклон. Україна – посередині цих синоптичних процесів. 3-го грудня наш атмосферний фронт посунеться так далі східніше, як тільки дозволятиме антициклон. Подібна синоптична ситуація провокує і створює умови для ожеледі та ожеледиці! Уважно треба їздити та ходити! На Заході переважатиме суха погода», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до вихідних на Тернопільщині потеплішає. У суботу і неділю зберігатиметься плюсова температура повітря, а з понеділка морози повернуться.