За прогнозами синоптиків, у краї пройдуть дощі з мокрим снігом, вночі та вранці спостерігатиметься налипання мокрого снігу, також дошкулятиме штормовий вітер 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, з 3 лютого Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Скандинавією. Очікується хмарна погода, вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

«Субота в Україні буде синоптично цікавою, але некомфортною – опади та сильний вітер. Вітер західних напрямків досягатиме штормових поривів до 15-22 метрів за секунду. Обережно! Всюди очікуються мокрий сніг та дощ. Фаза опадів залежатиме від температури повітря. У неділю також буде вітряно та вогко, але інтенсивність опадів – менша», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з наступного тижня на Тернопільщині очікується потепління. Також будуть частими дощі з мокрим снігом.