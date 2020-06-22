40 заражених коронавірусом виявили учора на Тернопільщині. Серед них — 25 тернополян.

У червні епідемічна ситуація з кожним днем ускладнюється, – наголошують епідеміологи. Негативну тенденцію пов’язують із соціальною активністю жителів краю.

“Люди повернулися до звичного способу життя. Багато-хто розслабився та не виконує санітарно-епідеміологічних правил. Як наслідок — маємо нові спалахи, випадки зараження. Ризикують інфікуватися всі, хто перебуває у тісному контакті з хворим. 80% інфікувань проходять у легкій формі. Людина, сама не знаючи про це, може бути джерелом інфекції для інших. З цим пов’язана проблема, що люди, хворі на коронавірус, без відповідних ознак стають причиною зараження інших. Такі ситуації найчастіше трапляються в громадському транспорті, в чергах, в громадських місцях, в закладах торгівлі, там, де дистанція мала, де людей багато, особливо тоді, коли не використовуються засоби індивідуального захисту”, – каже епідеміолог Володимир Паничев.

Минулої доби епідеміологи провели 183 ПЛР-дослідження, сорок результатів виявилися позитивними. Це досить високий показник. У разі продовження негативних тенденцій, розглядатимуть питання про чергове посилення карантинних обмежень. Оскільки інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги вже заповнене хворими. Якщо пацієнтів госпіталізовуватимуть у великій кількості, заклад не зможе надавати необхідну допомогу.

Софія Романська

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