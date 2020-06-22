Лише п’ять вільних місць залишилося в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Загалом там перебуває 39 пацієнтів, троє із них у важкому стані та потребують кисневого забезпечення.

Інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги заповнене на 80%. Про це повідомив директор закладу Ярослав Чайківський. Більшість пацієнтів — у стані середньої важкості.

“У разі поступлення великої кількості пацієнтів, ми будемо змушенні шукати місця, де їх розмістити. Зараз із 50 ліжок 39 зайнято. Перебуває 37 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також два пацієнти з підозрою. Троє пацієнтів — у важкому стані, потребують кисневого забезпечення. Інші пацієнти — у стані середньої важкості”.

На засіданні міського оперативного штабу вирішили переформувати лікарню швидкої допомоги у госпіталь з надання допомоги хворим на коронавірус. Через значну кількість інфікованих планову госпіталізацію до міських лікувальних закладів вирішили обмежити.

В інфекційному відділенні міської дитячої лікарні перебуває четверо хворих, з них двоє дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Стан – середньо-важкий. Ще 8 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

Щодо районних лікувальних закладів, то вони заповнені хворими на коронавірус на 18%. Втім, важких хворих переважно госпіталізують до обласного центру.

Софія Романська

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