20 лютого народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що депутати звернуться до правоохоронних органів через вказівки чиновників не допускати до аеропортів літак з евакуйованими з Уханя українцями. Серед інших згадав прізвище міського голови Тернополя Сергія Надала.

З цього приводу керівник міста заявив наступне:

“По-перше, міський голова не мав і не має можливостей «допустити чи не допустити посадку літака». Питання закриття чи відкриття аеропорту перебувають поза моїми повноваженнями. Тернопільський аеропорт перебуває під управлінням обласної ради. Технічні параметри злітної смуги не дозволяють приймати літаки класу «Боінг 737».

По-друге, я чітко заявив, що українців з китайського Уханя потрібно терміново евакуювати. Наші співгромадяни стали заручниками у чужій країні і хочуть повернутися на Батьківщину. Завдання держави – допомогти нашим громадянам. Крім того, наші громадяни на період карантину повинні отримати найкращі умови для перебування, а у разі потреби – отримати найбільш кваліфіковану медичну допомогу на сучасному обладнанні. Натомість, Тернопільська міська лікарня №1 розташована у центрі міста. Має лише ОДНЕ інфекційне відділення. Не має відповідно обладнаних герметичних боксів у разі виявлення захворювання. Очевидно, що усього цього немає і в санаторії «Медобори». Тобто людям, долею яких нібито переймається згаданий депутат, навіть не буде можливості надати відповідної допомоги.

По-третє, у своїй публічні позиції я опирався на думку і висновки медиків-практиків. Ми маємо допомогти людям. При потребі надати якісну медичну допомогу. Мінімізувати усі ризики поширення хвороби. Маємо бути готовими до найгіршого. Адже говоримо про безпеку всього міста. Всієї області. Всієї України.

Я звик приймати відповідальні рішення і враховувати всі ризики для життя і здоров’я тернополян і українців загалом. Тому змушений був вказати на непідготовленість планованого місця евакуації та умов перебування українців.

Щиро сподіваюся, що всі українці та іноземці, які прибули в Україну з Китаю, будуть здорові та у разі необхідності отримають вчасну і кваліфіковану допомогу.

Розглядаю звернення народного депутата Олександра Качура, як черговий факт залякування. Я вже зустрічався з таким у 2013 році. Це не змінить мою принципову позицію. Тернополяни мають бути у безпеці. А евакуйовані українці мають отримати всю належну медичну допомогу в найкращих медичних закладах держави! Операція з порятунку власних громадян не повинна перетворюватися у шоу для політиків”, – йдеться у заяві Сергія Надала.

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