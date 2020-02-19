В зв’язку із повідомленням про можливе прибуття на Тернопілля українців, евакуйованих з Китаю, у місті відбулося чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час засідання комісії тернопільські медики обговорили стан забезпеченості місцевих госпітальних баз з метою проведення своєчасних та ефективних протиепідеміологічних заходів при наявному ризику поширення збудників вірусного походження, в тому числі грипу, короновірусної інфекції на території Тернопільської міської територіальної громади.

«Госпітальними базами для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV у Тернопільській області визначено Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги, а також міську дитячу комунальну лікарню, проте ці заклади не готові до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією, – повідомив начальник відділу охорони здоров‘я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Даньчак. – Боксовані приміщення є, але їх, нажаль, обмаль і розраховані вони на окремі поодинокі інфекційні випадки».

В інфекційному відділенні КНП «Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги» на сьогодні нараховується 55 ліжок, з них боксованих палат – лише 5.

«Для лікування коронавірусу вимагаються, щоб боксовані палати були спеціального вакуумного типу, в наявності таких немає, – додає директор міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. – Нещодавно було проведено реконструкцію інфекційного відділення та покращено матеріально – технічну базу, проте цих умов не достатньо для того, щоб приймати хворих з вірусом COVID-19».

Ярослав Чайківський додав, що у випадку ускладнення епідеміологічної ситуації, міська лікарня зобов’язана приймати дорослих пацієнтів не лише з міста, а й з усієї області. Відтак, керівництво лікарні очікувало на фінансування забезпечення потреб не лише з місцевого бюджету, а й з обласного, проте таких коштів наразі не надходило.

Оскільки збереження життя і здоров’я жителів Тернопільської міської територіальної громади для нас є найважливішим завданням, комісія дійшла висновку про необхідність виділення додаткових коштів з місцевого бюджету на забезпечення обладнанням, засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами інфекційні відділення тернопільських госпітальних баз. Рішення про виділення коштів було прийняте сьогодні, 19 лютого, на засіданні виконавчого комітету міської ради.

«У зв’язку із загрозою перебування поблизу Тернополя осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу, з місцевого бюджету виділено кошти для забезпечення лікарень усіма необхідними засобами захисту та обладнанням, адже ні Тернопільська обласна рада, ні обласна адміністрація, ані Уряд не відреагували на наші звернення та не виділили будь-яких коштів на укомплектування госпітальних баз лікарськими засобами та виробами медичного призначення», – наголосив очільник Тернополя Сергій Надал.

Відповідно до рішення, з бюджету громади додатково спрямовано 550 тис. грн на потреби КНП «Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги». За ці кошти буде здійснено ряд заходів, а саме: додаткове забезпечення підведенням системи подачі кисню, встановлення розмежувальних дверей, рекуператорів в боксованих палатах, придбання одноразових костюмів біозахисту, респіраторів класу захисту FFP3, захисних окулярів, щитків та рукавичок для індивідуального захисту медичного персоналу.

За рахунок зменшення капітальних видатків на ремонт відділення відновного лікування №1 (вул. Федьковича, 16) ще 288 тис. грн з місцевого бюджету спрямовується на потреби та КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». За ці кошти буде забезпечено прокладання додаткової магістралі кисню до інфекційного відділення та придбано дефибрилятор з монітором з дитячими електродами (1 шт.), рецикулятор ультрафіолетовий бактерицидний (2 шт.), засоби індивідуального захисту медичного персоналу.

Закликаємо усіх тернополян не піддавати своє життя і життя інших ризику та звертатися на цілодобову «гарячу лінію» штабу за номером: 098 441 59 81 у разі появи підозри на захворювання, спричинене коронавірусною інфекцією.

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