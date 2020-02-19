Мешканці Конопківки, Микулинців зібралися у приміщенні Тернопільської обласної ради. Тут відбувається ХІІІ сесія.

Відповідне розпорядження підписав 18 лютого голова обласної ради Віктор Овчарук, повідомляє TV-4.

На розгляд сесії сьогодні винесуть питання про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області, через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року. Мова йде про намір Уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю.

Мешканці сіл Конопківка та смт Микулинці прийшли на сесію облради, аби переконати службовців, що розміщення у місцевому санаторії “Медобори” людей, евакуйованих з Китаю, недоцільне.

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