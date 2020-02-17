Міський голова Сергій Надал звертається до голів Тернопільської ОДА та обласної ради щодо запобігання розміщення осіб, евакуйованих з Китаю, в санаторій «Медобори».

«Інфекційні відділення міських лікувальних закладів – лікарні швидкої допомоги та дитячої комунальної лікарні, які визначені госпітальними базовими закладами для надання медичної допомоги особам, не готові до надання повноцінної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV, – зазначається у зверненні. – Додатково повідомляємо, що Тернопільська область – одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області. А Тернопільською ОДА та обласною радою, не дивлячись на неодноразові звернення, не виділялися коштів для забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, відсутня належна вентиляція та каналізація, не підведено кисень тощо. Тож просимо вжити заходів щодо запобігання розміщення осіб, евакуйованих з Китаю в ТДВ «Санаторій Медобори».

Надаємо текст звернення повністю.

Голові Тернопільської обласної державної адміністрації Сопелю І.М.

Голові Тернопільської обласної ради Овчаруку В.В.

Начальнику управління охорони здоров’я облдержадміністрації Богайчуку В.Г.

Від 17 лютого 2020 року у засобах масової інформації поширюється інформація про те, що 98 евакуйованих людей з Китаю привезуть на Тернопільщину в санаторій «Медобори».

Інформую Вас, що інфекційні відділення міських лікувальних закладів КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», які визначені госпітальними базовими закладами для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV у Тернопільській області, не забезпечені необхідним медичним обладнанням, медичними препаратами та не готові до надання повноцінної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV.

Додатково повідомляємо, що Тернопільська область – одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області.

Тернопільською ОДА та обласною радою, не дивлячись на неодноразові звернення, не виділялися коштів для забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, відсутня належна вентиляція та каналізація, не підведено кисень, немає жодного дихального апарату.

Просимо вжити заходів щодо запобігання потрапляння людей, евакуйованих з Китаю в ТДВ «Санаторій Медобори».

Міський голова С.В.Надал

Додамо, що сьогодні у ЗМІ була поширена інформація про те, що осіб, яких евакуюють з Китаю, мають намір помістити на карантин у санаторій “Медобори”.

За іншою інформацією, евакуйованих українців розмістять в одному з лікувальних закладів Львівщини. Очільник сусідньої області уже відреагував на цю ситуацію, назвавши її “помстою за вибори”.

Сьогодні увечері у МОЗ повідомили, що відклали евакуацію на 20 лютого. Для цього підготували два заклади, проте всю інформацію про них засекретили.

Тим часом мешканці Тернопільщини у соцмережах висловлюють стурбованість через можливе потрапляння смертоносного коронавірусу на територію області. А жителі села Конопківка, де розташований санаторій “Медобори”, готують акцію протесту.