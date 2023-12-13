Стипендію Президента України отримуватимуть семеро учнів із Тернопільської області.

Призначили її за результатами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2022/2023 навчальному році. Нагородження кращих учнів відбулося в залі засідань Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 11 грудня.

За даними Тернопільської обласної військової адміністрації стипендії отримали троє учнів Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія ім. І. Франка»: Богдан Барановський, Яна Заяць та Ванеса Пархоменко. Також учениця Тернопільської класичної гімназії Дарина Рибчинська і троє учнів з обласних закладів: Діоген Марков (Навчально-виховний комплекс «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Кременецької міської ради); Карина Чумак (Шумбарська гімназія Шумської міської ради); Богдан Остапчук (Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської області).

Цю нагороду, як зазначають у Міністерстві освіти і науки, щорічно призначають молодим людям, які виявляють глибокий інтерес до вивчення наукових дисциплін поза шкільною програмою, прагнуть проводити наукові дослідження, беруть участь у конференціях, виставках, перемагають в олімпіадах.

Фото із сайту МОН