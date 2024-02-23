Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2024 році затвердили на засіданні виконавчого комітету міськради 22 лютого.

Це традиційне рішення, яке приймають щороку. Окрім Положення затверджують також склад комісії з призначення стипендій.

Грошову винагороду призначають відповідно до спортивних результатів у попередньому році. Кількість отримувачів – не більше двадцяти. Розмір стипендії становить 5000 гривень на місяць на одного спортсмена. Її виплачують з 1 січня до 31 грудня поточного року за кошти бюджету міста.

Заявки у міській раді, за словами начальника управління розвитку фізкультури і спорту Миколи Крутя, приймають з грудня, і їх ще можна подати впродовж 10 днів з дати прийняття цього рішення. Кандидатів на призначення стипендії пропонують тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки, фізкультурно-спортивні установи, заклади та організації, законні представники спортсмена. Також спортсмен самостійно може подати свою кандидатуру.

Призначають стипендію персонально провідним або перспективним спортсменам громади, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України, Всеукраїнських, міжнародних, інших змагань, турнірів тощо з олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, сприяють уславленню громади на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Не можуть претендувати на неї спортсменам, які отримують стипендію Президента України або облдержадміністрації.