Кращі учні двох музичних та художньої шкіл Тернополя отримуватимуть стипендію з міського бюджету.

Положення про призначення стипендій обдарованим учням Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського, Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького, Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука затвердили на засіданні виконавчого комітету 19 березня.

У прийнятому документі прописано, що стипендії призначатимуть обдарованим учням на 2024-2025 навчальний рік, відповідно до результатів їх досягнень у попередньому році в Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах, олімпіадах тощо. Грошову винагороду виплачуватимуть у галузі музики (вокал, володіння музичним інструментом) та в галузі образотворчого мистецтва.

Для її призначення директори мистецьких шкіл мають до першого липня 2024 року подати відповідне клопотання та інформацію про результати досягнень учнів. Подані кандидатури розглянуть на створеній комісії та визначать стипендіатів до 10 серпня. Стипендію у розмірі 600 гривень в місяць учні отримуватимуть з першого вересня 2024 року по 31 травня 2025 року. У положенні вказано, що кількість стипендіатів не може перевищувати 93 особи.