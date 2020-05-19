Окружний гуманітарний штаб для боротьби з COVID-19 розпочав чергову передачу засобів захисту для медиків краю.

– Дякувати Богу, захворюваність на COVID-19 спадає. В Україні розпочався перший етап виходу з карантину. Ми поступово згортаємо роботу штабу, передаючи запаси засобів захисту в лікувальні заклади. Проте осторонь не залишимось ніколи! – повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, автор ініціативи ‪#‎безпекалікарянаша_безпека‬ та засновник штабу, народний депутат України Іван Чайківський. – Низький уклін усім, хто долучився!

Цього тижня лікувальні заклади п’яти районів Тернопільської області отримають ще одну партію захисних костюмів, респіраторів, багаторазових щитків і масок.

Нагадаємо, Окружний гуманітарний штаб розпочав свою роботу в березні, коли громадськість і відповідальний бізнес розуміли, що ніхто, окрім них медикам не допоможе.

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