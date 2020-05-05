10-літровий апарат концентрації кисню, 200 комбінезонів, 20 багаторазових щитків та 1000 одноразових 4-х шарових масок на загальну суму понад 82 тисячі гривень керівник відділення компанії “Агропродсервіс” в Ланівцях Іван Хаблюк в присутності волонтерів та громадських активістів передав в районну лікарню.

Про це йдеться у повідомленні компанії на фейсбук-сторінці.

Такий підхід в “Агропродсервісі” називають господарським та акцентують на тому, що дбають про людей, де обробляють землю!

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