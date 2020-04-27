Минає місяць із дня, коли в Тернополі створено Гуманітарний штаб Тернопільського району для боротьби з COVID-19. Діє він у рамках ініціативи народного депутата Івана Чайківського #безпека_лікаря_наша_безпека.
В короткому відеоролику, розміщеному на сторінці нардепа в фейсбуці, показано узагальнені цифри проведеної роботи.
За місяць діяльності налагоджено пошиття захисних комбінезонів для медиків. Для цього використано 104 км 500 м спеціалізованої тканини.
Створено Окружний гуманітарний штаб – розширено діяльність на п’ять районів Тернопільської області: Козівський, Зборівський, Тернопільський, Бережанський, Підгаєцький.
Спільно з соціально-відповідальним бізнесом і небайдужими мешканцями штаб дбає про захист від коронавірусу: медичних працівників районних лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів у селах, сімейних лікарів амбулаторій ОТГ, підстанцій екстреної медичної допомоги Тернопільської області.
Для безпеки лікарів їм передано:
– 28 700 одноразових масок
– 5 094 одноразових захисних комбінезонів європейського зразка
– 4 705 пар медичних рукавичок
– 1 000 аплікаторів для тестів
– 2 500 респіраторів FFP2 і FFP3 класу захисту
– 245 захисних щитків
– 220 пар окулярів захисних
– 19 термобоксів
– 10 пірометрів (безконтактних термометрів)
– Антисептичні засоби та спирт для їх виготовлення на суму 35 000 грн.
Загалом, за місяць діяльності, на рахунки громадських і благодійних організацій, для потреб Гуманітарного штабу п’яти районів Тернопільської області, було зібрано 1 млн 527 тис 761 грн.
Фінансові звіти щодо надходження і витрат коштів та інформацію про зроблене щодня публікують в соціальних мережах:
Фейсбук: https://bit.ly/2xBUu1e
Інстаграм: https://bit.ly/3dB4fNo
Вайбер: https://bit.ly/3dzk733
Телеграм: https://bit.ly/3byTn0Y
Допомогти може кожен.
БФ «Галицька громада», ЄДРПОУ 42373773
IBAN – UA733387830000026007055132547
В АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 338783
Призначення платежу: благодійна допомога
Картковий рахунок – 5169 3305 1643 9426
Контакти:
galiciancommunity@gmail.com
+38(068)126-76-16
#безпека_лікаря_наша_безпека
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