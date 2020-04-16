Автор створення Гуманітарного окружного штабу для допомоги лікарям і ініціативи # безпека_лікаря_наша_безпека Іван Чайківський провів нараду з координаторами і волонтерами Зборівського, Козівського, Бережанського, Підгаєцького і Тернопільського районів. У результаті оновлено перелік потреб медичних закладів Тернопілля.

Окрім захисту медпрацівників районних лікарень, амбулаторій сімейної медицини та бригад швидкої допомоги, затверджено рішення про підтримку ще двох підстанцій «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради, які знаходяться у м.Тернополі по вул.Рєпіна і Шпитальна.

Про те, що активісти Гуманітарного штабу планують закупити найближчим часом, Іван Чайківський розповів у прямій трансляції на своїй сторінці в Фейсбук.

Станом на 15 квітня, лікарі п’яти районів Тернопільської області та обласного центру екстреної меддопомоги потребують:

• 3400 масок медичних

• 2700 пар надміцних рукавичок

• 1250 ізоляційних халатів

• 1220 респіраторів FFP-3 класу

• 650 захисних костюмів

• 500 пар високих бахіл

• 300 шапочок медичних

• 200 марлевих масок

• 200 захисних щитків

• 150 пар захисних окуляр

• 100 пар низьких бахіл

• 55 л дезінфектора

• 50 л спирту для виготовлення дезинфікуючих розчинів

• 40 упаковок серветок з дезинфікаційним засобом

• 18 термобоксів з аккумуляторами охоложження для транспортування пробірок

• 15 пірометрів (безконтактних термометрів)

Кожну пожертвувану гривню активісти штабу по-господарськи витрачають на захист лікарів. Щодня ми шукаємо тільки перевірених постачальників, щоб придбати якісні і надійні засоби індивідуального захисту, моніторимо ріст цін і координуємося з іншими гуманітарними штабами для закупівлі оптових партій, які дають можливість знижок, – пишуть волонтери на сторінці в фейсбук Міжнародного благодійного фонду «Галицька громада». – Дякуємо партнерам, виробникам та продавцям за гнучкість цін і оперативні поставки.

Активісти Штабу дякують приватним підприємствам і товариствам, які відгукуються на заклик Івана Чайківського щодо допомоги лікарям.

– В цей складний для усіх бізнесів час дуже благородною є така щира соціальна відповідальність. Від імені медичних працівників Тернопільського району висловлюємо вам повагу і вдячність за те, що підставили вірне плече «ангелам в білих халатах».

Як допомогти:

Реквізити Міжнародного благодійного фонду «Галицька громада» (Код ЄДРПОУ 42373773):

Гривневий рахунок IBAN – UA733387830000026007055132547 АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 338783.

Картковий рахунок – 5169 3305 1643 9426.

Призначення платежу: надання благодійної допомоги

Контакти:

• Телефон: +38(068)126-76-16

• Е-адреса: galiciancommunity@gmail.com

• Фейсбук: https://bit.ly/2xBUu1e

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