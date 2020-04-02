Новий, мультифункціональний УЗД-апарат, призначений для діагностування хворих на COVID-19 отримали лікарі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

Сучасний апарат ультразвукової діагностики, який допомагатиме лікарям у боротьбі коронавірусом, передали в інфекційне відділення лікарні. Медичне обладнання вдалось отримати завдяки благодійникам – це керівники будівельної компанія Креатор-Буд та ТехноБудЦентр. Меценати переконані, допомога лікарям сьогодні – одне з найболючіших питань в Україні та Тернополі, зокрема, тому допомогли, бо вважали, що це правильно. Як зазначив головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, в умовах поширення коронавірусу, апарати УЗД необхідні, аби якнайшвидше діагностувати супутні хронічні захворювання у людей з COVID-19.

ЯРОСЛАВ ЧАЙКІВСЬКИЙ, ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ:

– Усі ускладнення з’являються у вигляді пневмонії, і перебіг хвороби серйозний. Пневмонію ми діагностуємо як рентгенологічно, так і способом проведення УЗД обстеження. Коли рідина накопичується в нижніх відділах грудної клітки, рентгенологічно її побачити неможливо. Саме рідину при пневмонії можна побачити завдяки цьому апарату і це дуже велика допомога для нашої лікарні. В лікарні швидкої допомоги є апарат УЗД, проте раніше хворим на COVID -19 доводилось йти в інший корпус, аби обстежитись. Тепер, завдяки ще одному апарату УЗД, який за характеристиками кращий і сучасніший, обстеження можна буде пройти безпосередньо в інфекційному відділенні.

В цей непростий час кількість благодійників, які надають допомогу лікарням Тернополя, щодня збільшується, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Вклад кожного у боротьбу з коронавірусом – безцінний.

СЕРГІЙ НАДАЛ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТЕРНОПОЛЯ:

– Ми зробили список обладнання, яке є у лікарнях, що можемо передати, взяли досвід європейьских країн і визначили перелік обладнання, яке необхідно купити. У міській раді кажуть, проблемою сьогодні є і те, що не всі постачальники медичного обладнання готові працювати з бюджетними установами за бюджетні кошти, тому допомога місцевих підприємців у цей час дуже необхідна. Сергій Надал подякував представникам соціально відповідального бізнесу Ігору Гуді, Юрію Ханіну та Андрію Яремі за розуміння та допомогу у боротьбі з пандемією на Тернопільщині. У міськраді додають, вдячні кожному, хто мобілізувався, організаційно та фінансово допомагає лікарням у боротьбі із COVID-19.