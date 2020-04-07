130 захисних костюмів та 2700 одноразових 4-шарових масок вчора-сьогодні отримали ФАПи та амбулаторії в сільських громадах на території виборчого округу народного депутата Івана Чайківського.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Вже майже 2 тижні ми працюємо над забезпеченням всім необхідним лікарів районних лікарень та швидих. Тепер черга дійшла і до первинної ланки нашої медицини”, – повідомив нардеп.

За його словами, все це стало можливим завдяки роботі команди, яка організаційно налагодила процес пошиття та ініціювала збір коштів від соціально відповідального бізнесу.

“Адже всім вже розуміло – лікарі мають бути захищеними, щоб вони могли захищати нас”. – підсумовує Іван Чайківський.