Місцеву владу народні депутати звинувачують в махінації з лікарськими грошима, а центральну – в самоусуненні від проблеми оплати праці лікарям, що мають контакт з хворими на коронавірус.

Такий висновок напрошується з депутатського звернення групи «За майбутнє» та повідомлення у фейсбуці народного депутата від Тернопільщини Івана Чайківського.

«Я проти, щоб лікарів дурили! В принципі! Незалежно від епідемій. А в час, коли йдеться про людські життя – тим більше». – емоційно пише нардеп.

За його словами, депутати проголосували за доплати з державного бюджету України лікарям, які працюють з інфікованими коронавірусом пацієнтами, в розмірі 300% від посадових окладів.

«На практиці їм оплачують з місцевих бюджетів погодинно, а не від контакту з хворим. В підсумку виходить 10% доплати. Чи це справедливо? Ні!», – переконаний пан Чайківський.

Депутатським зверненням від групи «За майбутнє» нардепи вимагають врегулювати ситуацію, що склалася з лікарськими грошима, а також якомога швидше розглянути та впровадити механізм обов’язкового страхування лікарів на випадок інфікування їх COVID-19.

«Не можна красти взагалі. Тим більше в лікарів, які зараз ризикують життям та здоров’ям. Давайте краще подумаємо, які їх можна застрахувати в теперішній ситуації», – наголошує Іван Чайківський.

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