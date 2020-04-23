Страхування працівників, які безпосередньо працюють із хворими на коронавірус, на суму від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень пропонують запровадити депутати від групи «За майбутнє».

«Ми пропонуємо в разі смерті медика від коронавірусної хвороби під час виконання професійних обов’язків виплачувати суму в 750 прожиткових мінімумів (з 1 січня цього року – 1 576,5 тис. грн.). У разі настання інвалідності – від 840 до 525 тис. грн. (відповідно 1,2 та 3 групи). А в разі тимчасової втрати працездатності внаслідок інфікування COVID-19 за кожну добу виплачувати 0,3 прожиткового мінімуму (630, 6 грн.)», – пояснює один з авторів постанови №3368, народний депутат від Тернопільщини Іван Чайківський.

Автори постанови наголошують: внаслідок неспроможності держави забезпечити медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), індивідуальними засобами захисту, в Україні фіксуються численні випадки зараження медичних працівників коронавірусною інфекцією (COVID-19). Зокрема, станом на 20.04.2020 року лабораторно підтверджено методом ПЦР захворювання на COVID-19 у 1074 медичних працівників, що становить 18,8% від загальної кількості хворих, – йдеться на сторінці групи у фейсбуці.