Різкі погодні перепади передбачають на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, 13 вересня погоду області визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Стовпчики термометрів цього дня сягатимуть 29 градусів тепла. А з четверга у краї відчутно похолоднішає.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 13 вересня в області спостерігатиметься мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 24 – 29°.

«14-15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Так як фронт – холодний, то й впродовж 14-15 вересня очікується похолодання. Більше його відчують мешканці західних областей, де зараз справжнє літо. 13-го вересня в усій Україні ще – поле високого атмосферного тиску, тому опадів не передбачається. Температура повітря в середу найвища у західній частині, там до спеки, +26 +30 градусів. Проте вихідними, 16-17 вересня, та надалі погода вирівняється і нас знову чекають красиві сонячні елегантні дні», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою. Наприкінці тижня прийде похолодання, однак воно тривалим не буде. За словами синоптиків, попереду ще чимало теплих сонячних днів.