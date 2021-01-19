Кременецькі рятувальники визволили автомобіль екстреної медичної допомоги зі снігового замету.

18 січня о 13:22 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те що поблизу села Хотівка Кременецького району автомобіль екстреної медичної допомоги, що прямував на виклик в с. Гаї застряг в сніговому заметі та не може самостійно продовжити рух до пункту призначення.

Прибувши на виклик, рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 5 відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку автошляху.

До проведення зазначених робіт було залучено 4 співробітники ДСНС та спецавтомобіль.