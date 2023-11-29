Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — досить поширена причина виникнення пожеж у побуті в холодну пору року. Причина пожежі зазвичай криється в порушенні правил експлуатації чи невиконанні інструкцій.

28 листопада порушення правил експлуатації пічного опалення вчергове призвело до пожежі та травмування людини. Надзвичайна подія трапилась в селі Велика Горянка Лопушнянської територіальної громади Кременецького району. На номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу житлової будівлі. До ліквідації пожежі було залучено чергове відділення 23-го державного пожежно-рятувального поста з Почаєва та добровільну пожежну команду села Лопушне. На місці події працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та п’ять чоловік особового складу. Під час гасіння будівлю врятовано.

Внаслідок пожежі отримала термічний опік грудної клітки ІІ ступеня 14-річна мешканка будинку. Потерпілу доправили до КНП “Кременецька опорна лікарня”. Після огляду дівчинку відпустили додому.

Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін на площі 15 м. кв.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення. Сума матеріальних збитків встановлюється.