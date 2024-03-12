Сьогодні вночі, внаслідок атаки ворожими “Шахедами”, сталася пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

До ліквідації пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівники особового складу і тактичний робот. Загиблих і травмованих внаслідок пожежі немає.

Окрім того, у найближчому населеному пункті призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7:00 електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу.

У Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Людей просять не наближатися до місця надзвичайної події поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти атакували Україну 22 “Шахедами”. Оборонці неба збили 17 дронів-камікадзе.