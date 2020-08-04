Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника структурного підрозділу товариства, що неналежним чином здійснив капітальний ремонт дороги в смт Велика Березовиця Тернопільського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, під час виконання ремонтно-будівельних робіт дороги, вартістю 1 млн 370 тис грн у селищі поблизу обласного центру, службова особа не забезпечила контролю за обсягом та якістю виконаних робіт. В результаті чого, ремонтники не у повному обсязі та неякісно уклали вирівнюючий шар дорожнього покриття, заподіявши державі збитки в сумі понад 850 тис грн.

Розслідування за ч. 2 ст. 367 КК України завершено. Санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

До слова, підрядником на даному об’єкті був сумнозвісний БМБуд.

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