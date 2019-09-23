Згідно з розслідуванням “Наших грошей”, у 2018 році, коли Богдан Юлик був головою служби автодоріг у Тернопільській області, у регіоні розділили сім доріг на 177 ділянок по 40 м для обходу тендерної процедури. Пізніше Юлика призначили начальником відділу контролю та документального забезпечення “Укравтодору”, однак у вересні 2019 року його звільнили за власним бажанням, зазначили у відомстві.

Начальника відділу контролю та документального забезпечення “Укравтодору” Богдана Юлика звільнено за власним бажанням. Про це 20 вересня повідомила пресслужба “Укравтодору” у Facebook, пише Гордон.

“Офіційно підтверджуємо громадськості інформацію, що керівником установи підписано наказ про звільнення за власним бажанням Богдана Юлика”, – йдеться в повідомленні.

Офіційне повідомлення Укравтодору щодо кадрових питань У зв’язку і непорозумінням, яке виникло в медіа щодо звільнення… Опубліковано Укравтодор Пʼятниця, 20 вересня 2019 р.

20 вересня у коментарі “Економічній правді” міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про намір звільнити в.о. голови “Укравтодору” Славоміра Новака.

“Новак мені сказав, що Богдан Юлик на цьому тижні за власним бажанням пішов. Сьогодні я дізнаюся, що він нібито пішов на якісь лікарняні. Якщо мене будуть вводити в оману в таких елементарних речах, де є запит суспільства і скандал на скандалі з цим Юликом, я вважаю, що це спроба мене політично підставляти. Я не дам цього зробити. Із Новаком ми попрощаємося”, – сказав міністр.

Згідно з розслідуванням “Наших грошей“, у 2018 році, коли Юлік був головою служби автодоріг у Тернопільській області, у регіоні розділили сім доріг на 177 ділянок по 40 м для обходу тендерної процедури. САД тоді журналістам повідомила, що дороги перебувають на балансі Тернопільської обладміністрації, а автодор “тільки укладав договори”. Усі 177 договорів на загальну суму майже 27 млн грн уклали з компанією “БМБуд”, яка, за даними журналістів, пов’язана з Юликом.

5 травня тодішній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов повідомив, що Новак запропонував Кабміну 24 квітня призначити Юлика своїм заступником, однак уряд поки не ухвалив рішення. Потім 25 квітня Новак, за словами Нефьодова, уповноважив Юлика візувати проєкти нормативних актів “Укравтодору”, координувати роботу з будівництва доріг та підписувати всі документи відомства, крім наказів організаційно-розпорядчого характеру, кадрових наказів та проєктів нормативно-правових актів.

У правозахисній організації Transparency International Ukraine закликали Кабмін скасувати рішення Новака про розширення повноважень Юлика і провести прозорі конкурси на заміщення вакантних посад в “Укравтодорі”.

Новак заявляв, що Юлик отримав догану, проте він не бачить причин не брати його на роботу.

“Тоді керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області отримав догану, і висновки були зроблені. Однак факт залишається фактом – він діяв суто в межах тих повноважень, які на той час повністю належали облдержадміністрації. За результатами перевірок Рахункової палати та Західного офісу Держаудитслужби доведено саме помилки ОДА та її управління капітального будівництва”, – заявив Новак.