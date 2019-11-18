Державне підприємство “Дороги Прикарпаття” визначило виконавця експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області.

Як повідомляє Pravda.if.ua, переможцем тендеру стало ТОВ «БМБУД» (м. Тернопіль).

Вартість робіт становить 54,46 млн. гривень. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.

ТОВ «БМБУД» обслуговуватиме місцеві дороги довжиною 2175 кілометрів.

Планується, що підприємство надаватиме послуги до 30 квітня 2020 року.

За даними ЄДРПОУ, кінцевими бенефіціарами ТОВ «БМБУД» є тернополянин Бєлаш Євгеній Вікторович та жителька м.Скалата Бабійчук Надія Василівна.

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