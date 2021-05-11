Червоноградське комунальне підприємство «Комунальник» віддасть 21,7 млн грн ТОВ «БМБуд» за поточний ремонт вулиці Промислова в Червонограді на Львівщині.

До кінця 2022 року підрядник відремонтує 23,5 тис. кв. метрів вулиці: замінить дорожнє покриття та укріпить узбіччя. Вулиця Промислова – одна з головних вулиць Червонограда, тут розташована шахта «Червоноградська» державного підприємства «Львіввугілля», пишуть “Наші гроші. Львів“.

Поточний договір з КП «Комунальник» − перше замовлення для тернопільського «БМБуд» у Львівській області. До цього часу найбільше підрядів фірма отримала в Тернопільській та Івано-Франківській областях. За даними проєкту Clarity, «БМБуд» підписав договорів на ремонти та утримання доріг на 2,2 млрд грн, починаючи з 2016 року.

Для ремонту вулиці Промислової компанія «БМБуд» використовуватиме не власну техніку. Частину обладнання, як-от бульдозер, дорожня фреза та автомобіль-самоскид, фірмі надасть ТОВ «ПБС», контрольоване керівником курорту «Буковель» та екснардепом Олександром Шевченком.

Іншу частину «БМБуд» орендуватиме в тернопільського підприємця Віталія Мар’яша, пов’язаного з Юрієм Сенівим, одним з тернопільських спортсменів, яких використовував у своїх оборудках екскерівник тернопільської служби автомобільних доріг Богдан Юлик.

Про підрядника

Тернопільська компанія «БМБуд» зареєстрована в грудні 2016 року. Спочатку її засновниками були Олександр Івахів та Андрій Самарик − тренери місцевого клубу, яких контролював вже згаданий ексначальник тернопільської САД Богдан Юлик.

У червні 2018 року редакція «Наші гроші. Львів» з’ясувала, що для уникнення торгів тернопільська САД поділила дорогу 40 метрів, підписавши з «БМБуд» 177 договорів на 26,8 млн грн. Після нашої публікації компанію переписали на непублічного мешканця Євгенія Бєлаша, також фірма змінила свою адресу.

Тепер ж фірма «БМБуд» належить колишньому працівникові районної філії «Тернопільського облавтодору» Валерію Носику та ТОВ «Сарсама Сервіс». Власницею цієї компанії є Надія Бабійчук, дружина колишнього керуючого справами виконкому Тернопільської обласної ради Івана Бабійчука.

Компанія «БМБуд» є одним із фігурантів кримінального провадження про ймовірне завищення об’ємів виконаних робіт в Івано-Франківській області. За версією слідчих, працівники служби автомобільних доріг Івано-Франківської області разом з компаніями «БМБуд», ТОВ «ПБС», ПП «Полтавабудцентр» та ТОВ «Ропд-Лайн» заволоділи понад 1 млн грн. Остання ухвала в цьому провадженні датована квітнем 2020 року.

Про тендер

На поточні торги, окрім переможця, прийшли ще дев’ять учасників, зокрема львівське ПП «Рома» та одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь». Хоча очікувана вартість закупівлі була 40 млн грн, під час аукціону більшість конкурентів знизила свої пропозиції до 21-27 млн грн. Найнижчу ціну запропонувало ТОВ «Шляховик-Т» − 17,9 млн грн, однак компанію відхилили через необґрунтованість аномально низької ціни.