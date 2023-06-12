Прохолодний і дощовий тиждень передбачають на Тернопільщині

Прохолодний та дощовий тиждень передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над Чорним морем.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями у краї очікуються невеликі дощі, вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 11° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

«Денна температура повітря в західних областях не перевищуватиме +10+16 градусів. У понеділок в Україні ще втримається волога погода. Місцями передбачаються дощі та грози. Вітер буде з північного сходу, поривчастий, місцями із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Потепління посвіжілих регіонів розпочнеться із середи, з 14-го червня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

А попередніми прогнозами, похмура погода з високою ймовірністю дощів протримається майже до кінця тижня.