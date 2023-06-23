Світ

Питання обговорюється

Вміння відчувати зміни настроїв своїх партнерів – одна з необхідних якостей дипломата. Якщо вона, на додачу, помножена на жіночу інтуїцію, шанси на успіх, вочевидь, зростають. Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні “змінили тональність”, коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет ATACMS. Саме їх, як засіб завдання ударів на відстань до 300 км, вже тривалий час Київ хоче отримати від Штатів. “Якщо до цього всі відповіді звучали як “Just forget it” (“Забудьте про це”), то тепер ми вперше почули про те, що питання обговорюється”, – сказала Маркарова. За словами посла, переговори між американською та українською сторонами, які стосуються політично-військових питань, зазвичай “не є публічними”. “Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули “ні”, а потім чули “так”, – підкреслила Маркарова. Все ж цікаво, скільки часу ще буде обговорюватися це питання?

Тривожний симптом

Недаремно, мабуть, кажуть в народі: гість першого дня – золото, другого – срібло, а третього – мідь: додому їдь. Тривожний симптом: підтримка допомоги українцям серед поляків, згідно з результатами проведеного там опитування, поступово зменшується. Такими є висновки останнього дослідження громадської думки. Лише за п’ять місяців група тих, хто вважає, що Польща повинна допомагати Україні під час війни, зменшилася з 62 до 42%. Звістка не дуже приємна, але, з урахуванням поведінки багатьох наших співвітчизників за кордоном, не така вже й несподівана. Дедалі більше поляків вказують на те, що зміна їхнього ставлення пов’язана з “надто вимогливою позицією”, яку демонструють біженці. Мовляв, для них все повинно бути безкоштовним. Зростає також число тих, хто хоче, щоб українці повернулися до своєї країни після закінчення війни.

Україна

Два варіанти

Сприятливі прогнози читати приємно – навіть якщо усвідомлюєш, що реальність може бути трохи відмінною від них. На думку військового експерта Олега Жданова, Україна має всі шанси до кінця 2023 р. вийти на кордони 1991-го року. Це, за його словами, залежить від успішності нинішнього контрнаступу. Однак, вважає експерт, є ще два можливі варіанти розвитку подій: 1) перехід війни у 2024 р. і підготовка до другого контрнаступу ЗСУ; 2) втручання Китаю як посередника і примушування України до миру в обмін на території. Другий варіант, на його думку, є для нас найгіршим. “На якомусь рубежі, де ми зупинимося відразу після контрнаступу, Китай може почати змушувати нас сісти за стіл переговорів. Як наслідок, ми можемо “вляпатися” в щось на зразок “Мінська-2″. В цьому полягає небезпека посередництва Китаю: він отримає великі преференції, а ми опинимося на порозі нової війни, яка може розпочатися через деякий час, коли Росія перегрупується і відновить свою боєздатність”, – прогнозує О.Жданов.

Наркосиндикат під “дахом”

Служба безпеки разом з ДБР та за сприяння Національної поліції викрили в Дніпрі потужний наркосиндикат, який щомісячно заробляв, як мінімум, 1,5 млн грн. Заробляв, як виявилося, під “дахом” правоохоронців – деякі з них, вочевидь, занадто однобоко зрозуміли тезу про те, що для ефективної боротьби зі злочинністю її потрібно… очолити. За даними слідства, діяльність угруповання координували 4 посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. Злочинне угруповання налагодило продаж метамфетаміну оптом і вроздріб. Реалізацію психотропних засобів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисники облаштували “стаціонарний пункт” зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу “спробувати” придбаний “товар”. Правоохоронці затримали 9 учасників злочинної організації включно зі згаданими правоохоронцями.

Крапка у справі судді

Пам’ятаєте такого собі суддю Миколу Чауса? Його прізвище від певного часу стало символом креативу в питанні переховування нажитої непосильною працею ВКВ. Її він, як пригадуєте, дбайливо консервував на городі у трилітрових слоїках. Про його детективну історію, що включала втечу (не без допомоги впливових покровителів) до Молдови, загадкове викрадення звідти, несподівану появу в самій лише спідній білизні в поліцейському відділку періодично сповіщали різні ЗМІ. Нещодавно Вищий антикорупційний суд начебто поставив у цій історії крапку (чи, може, три крапки?). Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва визнано винним у хабарництві й засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки. Чауса затримали одразу в залі суду – цього разу, варто сподіватися, Його честь був у штанах…

Тернопілля

Жінки у чоловічих справах

Жіноцтво нашого славного краю навряд чи має нині підстави звинувачувати сильнішу половину людства у сексизмі, дискримінації за гендерним типом, ущемленні своїх прав та інших нелюбих феміністкам речах. Наші чарівні пані та панянки радо долучаються до, здавалося б, суто чоловічих справ і беруть на свої тендітні плечі чималий тягар відповідальності – включно з юридичною. Зокрема, двоє чоловіків та жінка на території обласного центру організували спільний і доволі прибутковий бізнес із продажу наркотиків. Заборонене зілля закуповувалося ними через мережу інтернет, а далі дбайливо розфасовувалося і продавалося клієнтам, зв’язок з якими підтримувався через Telegram-канал. І на жодному етапі, вочевидь, не обходилося без вправних жіночих рук. Цю вправність, як і інші жіночі чесноти, що стосуються тепер уже кримінального провадження, належить оцінити суду. А деінде працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Цей документ давав право на виїзд за кордон. Свою послугу жінка оцінила 6 тис доларів США, які отримала від “ухилянта”. І якщо ця історія виплила назовні, то неважко здогадатися, що довго тішитися цією сумою винахідлива чиновниця не змогла…